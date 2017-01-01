Фейк или угроза президенту? Новая пленка Онищенко

Беглый народный депутат Александр Онищенко продолжает обвинять президента Украины Петра Порошенко в коррупции, и обнародовал одну из записей разговора с ним.

Петр Порошенко идет по стопам Леонида Кучмы, против него тоже появились пленки с компроматом

Народный депутат Александр Онищенко бежал из страны после обвинений в махинациях и коррупции. В Украине против него продолжают расследовать уголовные дела и уже собираются передавать их в суд.

Онищенко тем временем обличает представителей украинской власти. Он утверждает, что записывал разговоры с президентом Петром Порошенко, на которых присутствуют факты коррупции со стороны главы государства. Свои пленки Онищенко уже несколько раз грозился опубликовать, но пока обнародовал только одну, и то в преддверии выхода своей книги. Книга, кстати, тоже о Порошенко.

Что в пленке?

Обнародованная запись касается дела бывшего министра экологии Украины, времен режима Виктора Януковича, Николая Злочевского. После смены власти в Украине у Злочевского начались проблемы с правоохранителями, на него завели несколько уголовных дел.

В 2015 году Генпрокуратура даже объявила Злочевского в розыск. Но потом передумала. В январе 2018 года, компания Злочевского Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против экс-министра и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Теперь против Злочевского в Украине расследует дело только НАБУ. Это не мешает его газодобывающим компаниям работать на территории нашего государства. Онищенко утверждает, что все это благодаря договоренности с Петром Порошенко, в результате которых президент якобы получил от бывшего министра – регионала деньги.

На записи, которую предоставил Онищенко, он якобы в разговоре с Порошенко передает предложение Злочевского “порешать” все уголовные дела за долю в компаниях экс-министра. Человек с голосом похожим на президента обещает подумать об этом и признает, что Злочевский уже поставил газа на его предприятия на 10 миллионов долларов.

“Коля хороший парень. Я подумаю, что можно сделать… Коле передавай привет”, - якобы говорит президент Онищенко о бывшем министре, который находится в Украине под следствием.

Реакция Банковой

В администрации президента назвали "фейком" записи разговора беглого депутата Александра Онищенко с якобы президентом Петром Порошенко, относительно Злочевского.

"Фейки не требуют комментариев", - заявили в президентской администрации.

Такую же позицию высказал журналистам в кулуарах Рады и глава фракции БПП Артур Герасимов.

"Мне очень легко отвечать на этот вопрос, потому что именно фракция "Блок Петра Порошенко" инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, касающиеся фейков. А фейки мы не комментируем", - сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он не аутентичным голос президента, Герасимов ответил, что не комментирует фейки.

Что говорят в обществе

В Украине мнения насчет пленок Онищенко разделились. Одни не верят в аутентичность аудизописей, другие призывают Порошенко к ответственности. Наиболее популярное мнение – президент в любом случае должен объясниться. Если на пленках звучит неправда – подавать в суд, а не просто заявлять о том, что на фейки реагировать не стоит.

Есть и более резкие претензии к главе государства. "В любой цивилизованной стране был бы импичмент и реальный тюремный срок. Аудиозапись не оставляет сомнений и вариантов для манипуляций, Порошенко – коррупционер, как и его ближайшее окружение. Это очередное доказательство того, что президент использует свою власть для личного обогащения, и наконец-то мы получили прямые тому конкретные доказательства. Будет ли честное расследование у нас? Конечно же, нет! Вероятно, если и будет, то уже после выборов. И в зависимости от того, кого мы с вами выберем следующим президентом Украины", - заявил бывший народный депутат, оппозиционно настроенный по отношению к власти, Егор Фирсов.

Нардеп от “Батьківщини” Сергей Власенко говорит,что украинские медиа массово замолчали тему пленок Онищенко – хотя в любой другой стране это была бы сенсация абсолютно для всех СМИ.

"Ключевая цель публикации пленок Александра Онищенко сейчас – помешать Порошенко заключить союз с «Народным фронтом» и Гройсманом по созданию объединенной политической силы и выдвижение Порошенко единым кандидатам в 2019-м”, - считает журналист Александр Дубинский.

Также стоит обратить внимание на то, что уголовное дело в отношении нардепа-беглеца Александра Онищенко и шестерых других его сообщников готово для направления в суд. Об этом руководитель НАБУ Артем Сытник заявил накануне публикации пленок.

"Если взять "газовое дело", то только сейчас мы собираемся передавать в суд обвинительный акт в отношении самого Онищенко. Уже есть разрешение на его заочное осуждение и подписано генеральным прокурором окончательное подозрение", – сказал он.

Для того, чтобы свободно перемещаться на Западе и не быть задержанным или экстрадированным по украинскому запросу Онищенко нужно доказать, что его преследование в Украине – политически мотивированное. Новые пленки, как раз идеально ложатся в эту концепцию.