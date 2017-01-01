НАБУ готово изучить оригиналы пленок Онищенко

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ отметили, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко, на которой они обсуждают договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.