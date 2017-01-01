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НАБУ готово изучить оригиналы пленок Онищенко

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Антикоррупционное бюро неоднократно предлагало беглому нардепу передать оригиналы пленок для анализа, однако записей так и не получило.
НАБУ до сих пор не получило пленки Онищенко
НАБУ до сих пор не получило пленки Онищенко
facebook.com/pg/nabu.gov.ua
 
Национальное антикоррупционное бюро сообщило в Facebook, что готово изучить записи, сделанные народным депутатом Александром Онищенко, если он предоставит их оригиналы.

"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ отметили, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко, на которой они обсуждают договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.

В администрации президента записи беглого депутата назвали "фейком".

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако он к тому времени покинул территорию Украины. Нардеп подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.

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Теги: Онищенко, запись, Александр Онищенко, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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