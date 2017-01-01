НАБУ готово изучить оригиналы пленок Онищенко
"При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - подчеркнули в ведомстве.
В НАБУ отметили, что неоднократно предлагали Онищенко, "в том числе и в публичной плоскости", передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.
Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с президентом Петром Порошенко, на которой они обсуждают договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским относительно закрытия уголовных дел против него.
В администрации президента записи беглого депутата назвали "фейком".
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2016 года Верховная Рада лишила неприкосновенности Онищенко и дала согласие на его задержание и арест. Однако он к тому времени покинул территорию Украины. Нардеп подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.
В свою очередь Онищенко в декабре 2016 года заявил о том, что передал США компромат на Порошенко. По его словам, в течение года он записывал свои беседы с президентом на ручные часы с диктофоном.
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