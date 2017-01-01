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На Донбассе 35 обстрелов, ранены два бойца

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Сепаратисты на Донбассе применяли против украинских военных запрещенное Минскими соглашениями оружие – крупнокалиберные минометы 120-мм и 82-мм.

Подразделеня сепаратистов за минувшие сутки осуществили 35 обстрелов по позициям ВСУ.Были ранены двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО в утренней сводке в пятницу, 20 апреля.

Так, на донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов велся огонь по укреплениям ВСУ в Песках и Опытном. Также у районов Песков и Авдеевки военнослужащих обстреляли из минометов калибра 82-мм.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по опорным пунктам вблизи шахты Бутовка, Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также стрелковое оружие противники применил неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов открывался огонь по позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Майское и Артема.

Напомним, за сутки 18 апреля на Донбассе зафиксировали 50 вражеских обстрелов. Тогда были ранены двое военнослужащих.

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Теги: видео, донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО, АТО новости, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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