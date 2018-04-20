В Запорожье задержана на взятке телефонистка Нацгвардии

Женщина обязалась договориться с должностными лицами Запорожского облвоенкомата и решить вопрос относительно непризыва на военную службу военнообязанного.

В Запорожье правоохранители задержали на взятке телефонистку воинской части Нацгвардии Украины во время получения взятки за обещание помочь военнообязанному уклониться от службы в армии.

Об этом сообщила Военная прокуратура Южного региона Украины в четверг, 19 апреля.

В ходе досудебного расследования установлено, что за тысячу долларов телефонистка Нацгвардии обязалась договориться с должностными лицами Запорожского облвоенкомата и решить вопрос относительно непризыва на военную службу военнообязанного.

"Взяточница была задержана "на горячем" во время передачи ей второй части взятки в сумме 500 долларов", – говорится в сообщении.

Следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления о злоупотреблениее влиянием (ч.2 ст.369-2 УК Украины), а также ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

Ранее на взятке был задержан зампрокурора Винницкой области. Чиновник потребовал 6 тысяч долларов за решение вопроса относительно закрытия уголовного дела в отношении самовольного захвата 50 гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

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