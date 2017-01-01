Итоги 19 апреля: Рекорд нефти и "ураган" в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 19 апреля:

Москва обвинила Вашингтон в визовой блокаде



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В МИД России не исключили, что авиасообщение между РФ и США может прекратиться из-за визовой “блокады“, которую выстраивают в отношении российских граждан американские власти. В российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что обращаться за визами становится бессмысленно, так как официальный срок ожидания собеседования теперь составляет восемь месяцев.



Ирак нанес авиаудары по Сирии



Военно-воздушные силы Ирака нанесли серию авиаударов по позициям террористов Исламского государства в Сирии, согласованных с правительством Башара Асада .



Отмечается, что воздушные удары произведены с иракской стороны границы с применением самолетов F-16.



Цена нефти впервые с 2014 года достигла $74 за баррель



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Нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE на пике достигла отметки $74,43 за баррель впервые с 27 ноября 2014 года.



В свою очередь стоимость барреля американской нефти марки WTI также вышла на уровень ноября 2014 года, преодолев отметку $69 за баррель.



Верховная Рада одобрила постановление о единой церкви



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Верховная Рада Украины большинством голосов приняла постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. За решение проголосовали 268 депутатов при необходимых 225 голосах.

Ураганный ветер в Киеве

В Киеве на 19 апреля прогнозировали шквальный ветер, с порывами 20 м/с. На проспекте Победы, напротив станции метро Политехнический институт с ТРЦ Смарт Плаза сильный ветер сорвал железные листы перекрытия. Пострадала женщина.



На улице Новоконстантиновская на автомобиль Daewoo Sens ветер свалил дерево. В результате падения у машины погнулась крыша, выбито заднее стекло.

Новые “пленки“ Онищенко

Беглый депутат Александр Онищенко обнародовал часть аудиозаписи разговора с Петром Порошенко. На записи голос, похожий на Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности между бывшим министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.



В НАБУ сообщили, что готовы изучить записи, но хотят оригиналы. В бюро отметили, что неоднократно предлагали Онищенко, “в том числе и в публичной плоскости“, передать оригиналы пленок, однако записей так и не получили.

Онищенко представил аудиозапись разговора с Порошенко 0:00 / 04:04



У Свазиленда поменялось название



Король Свазиленда Мсвати III переименовал страну в Королевство эСватини (Kingdom of eSwatini). Такое решение монарх принял, чтобы отметить 50-летие со дня независимости от британского правления.



На Кубе выбрали нового лидера



Члены Национальной ассамблеи народной власти Кубы избрали руководителем страны Мигеля Диаса-Канеля. За такое решение проголосовали 99,83% депутатов.



До настоящего времени 57-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Кубы.





Минобороны уволило начальника штаба ВМС Украины



Министерство обороны уволило начальника штаба − первого заместителя командующего Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитана первого ранга Романа Гладкого из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей.