Половодье: затоплены дороги в Черниговской области

Уровень воды в реках продолжает повышаться на 4-10 см в сутки.

Также подтопления будут наблюдаться в Сумской области скриншот

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Сразу в трех районах Черниговской области возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением из-за весеннего половодья. Водой заливает автомобильные дороги, проехать становится невозможно.

Об этом сообщает Госслужба ЧС Украины.

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“По данным Укргидрометцентра, 20-22 апреля продолжится развитие весеннего половодья с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 4-10 см в Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и подтопления территорий и объектов (Черниговская, Сумская области); нарушением транспортного сообщения (Городнянский, Новгород-Северский районы) и достижения начальных опасных отметок подтопления пониженных территорий отдельных населенных пунктов, нарушение транспортного сообщения (Черниговский р-н) Черниговской области“, — говорится в сообщении.

Кроме того, 19-21 апреля ожидается прохождение максимальных уровней половодья на реке Псел по течению ниже города Сумы, в среднем и нижнем течении Ворсклы с последующим медленным затоплением заводей.

Как сообщалось 13 апреля, река Псел вышла из берегов и в Сумской области утонул мост.