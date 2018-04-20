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Парубий прокомментировал возможную отставку премьер-министра

Комментариев: 1
По мнению Парубия, отставка правительства представляет опасность.
Парубий заверил, что Гройсман не собирается в отставку
Парубий заверил, что Гройсман не собирается в отставку
УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прокомментировал возможность отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и заявил, что глава правительства на данный момент является очень эффективным. Об этом он сообщил в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Парубий также отметил, что вопрос отставки правительства на данном этапе является опасным.

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По его словам, есть определенные силы, которые “после того, как возможный сценарий досрочных выборов оказался им нереальным, поднимают вопрос о возможной отставке премьер-министра“.

“Есть такие люди, я этого не буду скрывать, я считаю, что это тоже вопрос, который на сегодня для страны является опасным. Я скажу свою позицию: я считаю Владимира Гройсмана эффективным менеджером, который, получив опыт в Виннице в местном самоуправлении, сегодня оптимально выполняет свои обязанности премьер-министра Украины“, - сказал Парубий.

Он высказал мнение, что если в парламенте начать процессы, какие были при Арсении Яценюке, когда “два месяца парламент просто переворачивало для того, чтобы снять премьер-министра, - если сегодня начать этот процесс, это будет не на благо Украине“, - сказал спикер.

Парубий заверил, что Гройсман не собирается в отставку и намерен работать до конца каденции.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабмина в любое время. 

Ранее, 16 апреля, представитель президента в парламенте Ирина Луценко озвучила претензии Блока Петра Порошенко к главе Кабмина.

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Теги: Гройсман, Парубий
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Комментариев (1)
МаксимУм    20.04.2018, 09:53
Оценка:  +2
МаксимУм
Для блага Украины надо всех кто уже был при власти выгнать из Украины!
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