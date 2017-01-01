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Пьяный священник, убегая от полиции, врезался в грузовик

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Ивано-Франковский служитель церкви "надул" в драгер 1,19 промилле.
В машине кроме водителя была пассажирка, которая получила травмы
В машине кроме водителя была пассажирка, которая получила травмы
blitz.if.ua

В Ивано-Франковске вечером в четверг, 19 апреля, водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульных в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке въехал в грузовик. 

Об этом сообщает местный сайт Галка со ссылкой на патрульную полицию Ивано-Франковска.

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Как сообщается, в 21:20 водитель автомобиля Shkoda не остановился по требованию патрульной полиции. Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей. Во время погони водитель ехал на скорости приблизительно 130 км/час и столкнулся с грузовиком на перекрестке и был вынужден остановиться.

Кроме того, пассажирка Skoda получила травмы, первую помощь ей оказали правоохранители.

У водителя были все признаки алкогольного опьянения, драгер показал 1,19 промилле. Нарушителем  оказался священник из Калуша, 1975 года рождения.

Напомним, 4 апреля из Москвы выслали священника, спевшего на церковной трапезе Мурку.

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Теги: священник, пьяный, ДТП, погоня, полиция, авария
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