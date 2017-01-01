На полигоне в Широкий Лан прогремел взрыв, ранен офицер - СМИ

Инцидент произошел на полигоне Широкий Лан.

На военном полигоне Вооруженных сил Украины Широкий Лан в Николаевской области в полевой палатке взорвалась печка “буржуйка“, ранен офицер.

Об этом сообщает местное издание Novosti N со ссылкой на источник в военной прокуратуре.

По данным собеседника, взрыв прогремел в среду, 18 апреля, в полевой палатке.

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“Взорвалась печка “буржуйка“, которой обогревались военнослужащие. В результате взрыва множественные осколочные ранения ног получил старший лейтенант одного из подразделений 28-й отдельной механизированной бригады ВС Украины“, — говорится в сообщении.

Отметим, постоянным местом дислокации бригады является поселок Черноморское Одесской области, более известный как Чабанка.

Пострадавший госпитализирован в Николаевский военный госпиталь (в/ч 2428). Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Какой именно предмет взорвался в печке, установить пока не удалось.

“Предполагается, что это могла быть выстрел к подствольному гранатомету ВОГ 17, либо граната РГД-5“, - сообщает местное издание.

Каким образом такой предмет мог оказаться в печке, не уточняется.

Напомним, 5 апреля в Кривом Роге на учениях подорвались трое бойцов ВСУ.