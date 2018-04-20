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Оппоблоковец Балицкий назвал власть в Украине оккупационной

Комментариев: 9
Балицкий сравнил политику декоммунизации с действиями “фашистов“ во времена Второй мировой войны.
По словам депутата, не было никакой революции
По словам депутата, не было никакой революции
replyua.net

Депутат от Оппозиционного блока Евгений Балицкий назвал власти Украины оккупационными и заявил, что не было никакой Революции Достоинства, а произошел “госпереворот“.

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

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Балицкий также добавил, что вся Украина на данный момент “находится в оккупации“ (он сказал, что асть страны, оккупировали русские, а часть оккупировал Запад) и сравнил политику декоммунизации с действиями “фашистов“ во времена Второй мировой.

“Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, - что делают эти, - ломали памятники, - что делают эти, - стирали нашу память, - что делают эти. Они запрещали наш язык, - что делают эти, - родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают, они другими методами это делают. Поэтому, эта власть - это оккупация“, - сказал депутат.

Напомним, в ноябре 2017 года Евгений Балицкий пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом - Мелитополем (Запорожская область).

Позднее, 16 ноября, Балицкий прокомментировал открытие уголовного дела против себя по статье 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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Теги: депутат, Балицкий, Оппозиционный блок, оккупация, Революция Достоинства
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Комментариев (9)
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MATROS    20.04.2018, 11:11
Оценка:  -1
MATROS
Вазелин офисный! Теперь в экономной 5-литровой упаковке
whitewo00    20.04.2018, 11:08
Оценка:  +1
whitewo00
Методичка инфузории - если что то не нравится говори, что как фашисты.
Забавно, что ляпнул про оккупацию россиянами. Но почему не сравнил их с фашистами?
Насчет переименования, наверное и в 19 веке были улицы ленина...
Короче вася ехай в рашу.
Nesdeshniy    20.04.2018, 11:10
Оценка:  0
Nesdeshniy
В 19 веке не было "самостiйной украини"...
whitewo00    20.04.2018, 11:12
Оценка:  0
whitewo00
А улицы были? Названия были? Али как?
Rangol    20.04.2018, 11:27
Оценка:  0
Rangol
И, что с 19 века ни одной новой улицы не построили?
Операторська    20.04.2018, 10:53
Оценка:  0
Операторська
Цю падлюку колись таки посадять чи ні?
realЛунев    20.04.2018, 11:04
Оценка:  -1
realЛунев
Он что патриот? Может реформатор из Грузии? ЗА что его сажать? Это ж бизнес партнер Сывого, скорее его назначат где-то смотрящим за РГА
I_gor2    20.04.2018, 10:31
Оценка:  +1
I_gor2
Почему эта сволота не на подвале, на Мерседесе со шлюхами ?
vicinq    20.04.2018, 10:28
Оценка:  +2
vicinq
100 % й враг народа Украины
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