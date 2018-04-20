Оппоблоковец Балицкий назвал власть в Украине оккупационной

Балицкий сравнил политику декоммунизации с действиями “фашистов“ во времена Второй мировой войны.

Депутат от Оппозиционного блока Евгений Балицкий назвал власти Украины оккупационными и заявил, что не было никакой Революции Достоинства, а произошел “госпереворот“.

Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

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Балицкий также добавил, что вся Украина на данный момент “находится в оккупации“ (он сказал, что асть страны, оккупировали русские, а часть оккупировал Запад) и сравнил политику декоммунизации с действиями “фашистов“ во времена Второй мировой.

“Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы, - что делают эти, - ломали памятники, - что делают эти, - стирали нашу память, - что делают эти. Они запрещали наш язык, - что делают эти, - родной язык. Они вывозили нашу молодежь вагонами в Европу. Вагонами для скота вывозили в Европу. Эти делают то же самое, только они это делают в купе. Люди сами уезжают, они другими методами это делают. Поэтому, эта власть - это оккупация“, - сказал депутат.

Напомним, в ноябре 2017 года Евгений Балицкий пригрозил покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом - Мелитополем (Запорожская область).

Позднее, 16 ноября, Балицкий прокомментировал открытие уголовного дела против себя по статье 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).