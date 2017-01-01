Ночные гонки: полиция Львова задержала пьяного именинника на Lexus
Во Львове полиция после погони задержала пьяного водителя внедорожника Lexus GX470, который пытался скрыться от патрульных.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Читай также: Патрульный отсудил у водителя 30 тыс. грн за перелом руки
Патруль заметил белый джип, который проехал на красный свет. После остановки пассажирка авто пыталась оправдать нарушителя, она сказала: “Сегодня мужчина именинник“.
Водитель с явными признаками алкогольного опьянения, документов при себе не имел, требование инспектора выключить двигатель мужчина проигнорировал и снова начал движение, после чего началась погоня.
Полицейские вызвали подмогу и создали беглецу искусственный затор на дороге, заблокировав его на обочине. После задержания, 56-летнего нарушителя доставили в медицинское учреждение, где в результате освидетельствования полиция получила доказательства, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На именинника составили протоколы за нетрезвую езду, за невыполнение требований об остановке и постановление за отсутствие документов. Наказание определит суд.
Напомним, в Ивано-Франковске вечером в четверг, 19 апреля, пьяный священник, который был за рулем автомобиля Skoda, убегая от патрульных, на перекрестке въехал в грузовик.