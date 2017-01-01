Ночные гонки: полиция Львова задержала пьяного именинника на Lexus

Имениннику стукнуло 56 лет.

На водителя составили три протокола Скриншот из видео

Во Львове полиция после погони задержала пьяного водителя внедорожника Lexus GX470, который пытался скрыться от патрульных.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Патруль заметил белый джип, который проехал на красный свет. После остановки пассажирка авто пыталась оправдать нарушителя, она сказала: “Сегодня мужчина именинник“.

Водитель с явными признаками алкогольного опьянения, документов при себе не имел, требование инспектора выключить двигатель мужчина проигнорировал и снова начал движение, после чего началась погоня.

Полицейские вызвали подмогу и создали беглецу искусственный затор на дороге, заблокировав его на обочине. После задержания, 56-летнего нарушителя доставили в медицинское учреждение, где в результате освидетельствования полиция получила доказательства, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На именинника составили протоколы за нетрезвую езду, за невыполнение требований об остановке и постановление за отсутствие документов. Наказание определит суд.

Напомним, в Ивано-Франковске вечером в четверг, 19 апреля, пьяный священник, который был за рулем автомобиля Skoda, убегая от патрульных, на перекрестке въехал в грузовик.