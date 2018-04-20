Рабинович: Деятельность правительства привела к тому, что в стране не хватает кладбищ

Так народный депутат прокомментировал внесенный Кабинетом министров Украины на рассмотрение парламентом законопроект №8248 о кремации и биозахоронении.

Власть Украины не проводит перепись населения, потому что боится сказать, сколько украинцев они убили, ведь в результате их деятельности в стране уже не хватает кладбищ. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии За життя Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы на телеканале 112 Украина.

“В результате деятельности двух последних правительств мы сегодня пришли к тому, что в стране не хватает кладбищ. При том, что люди массово уезжают из Украины – все равно не хватает. Они боятся провести перепись, потому что им страшно сказать, сколько граждан они убили. Им страшно проводить перепись, потому что страшно объявить, сколько вообще людей осталось в государстве“, – заявил политик.

Так народный депутат прокомментировал внесенный Кабинетом министров Украины на рассмотрение парламентом законопроект №8248 о кремации и биозахоронении.

“Кабмин внес в Раду законопроект №8248. Я хочу, чтобы вы услышали результаты работы нашего правительства, результаты работы нынешней власти – все они в одном этом законопроекте. Вот он передо мной. Они его подали 5-го апреля. И теперь считают, что этот проект должен стимулировать украинцев – отдавать предпочтение кремации и вводить понятие “биозахоронение“, потому что кладбищ не хватает“, – констатировал парламентарий.

Он добавил, что законопроект №8248 члены правительства должны “набить себе на лбу“ как напоминание о высшей степени своего цинизма.

“Биозахоронение в их понятии – это большая общая братская могила, где не предусмотрена установка могильных плит, памятников и других надгробий, а возможна только установка информационных табличек. Кроме того, они предлагают разрешить захоронения в парках, сквериках и других местах на усмотрение любой местной власти. Допустим, вы дали чиновнику 100 гривен или тысячу, и он принял решение на центральной площади вас похоронить. Что я могу сказать по этому поводу. Я думаю, что законопроект №8248 надо набить им на лбу, чтобы они к зеркалу подходили и видели этот бредовыйдокумент... Я все понимаю. Я видел такой цинизм, что в голове не укладывается, но после этого законопроекта говорить, что вы хорошо управляете страной – значитнагло врать“, – подчеркнул лидер партии За життя.

Он уверен, что если власть не умеет эффективно управлять страной, о чем свидетельствуют подобные законы о кремации, она должна уйти.

“Да вы всех нас хотите загнать в эту биомогилу вместе с вашей Супрун (и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, – ред.) и другими представителями правительства. Потому что у вас нет ни совести, ни мозгов, ни умения управлять страной. Если вы не можете управлять налогами украинских граждан – уйдите. А вы не можете и продолжаете. И в результате издаете закон, по которому нас должны хоронить в этих биомогилах, а перед этим Супрун нас разберет на органы своим законом, кровь тоже заберут и на запад вывезут. Это просто кошмар – во что они хотят превратить Украину“, – резюмировал Вадим Рабинович.