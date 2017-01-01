Под Киевом горел ресторанный комплекс

Тушение пожара в ресторане Боровик осложнялся тем, что приходилось подвозить воду на расстояние более двух километров.

Пожар в ресторане Боровик удалось локализовать около 8:00 утра kyivobl.dsns.gov.ua

Спасатели ликвидируют пожар на территории ресторанного комплекса в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Информация о возгорании поступило в 6:16 пятницы, 20 апреля, сообщает региональное управление ГСЧС.

“На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м. Тушение пожара осложняется тем, что приходится осуществлять подвоз воды на расстояние более двух километров“, – говорится в сообщении.

kyivobl.dsns.gov.ua

kyivobl.dsns.gov.ua

Пожар удалось локализовать около 8:00 утра, к 10 часам он был ликвидирован. К борьбе с огнем привлечены шесть единиц техники и 33 человека.

Также устанавливается причина возникновения пожара.

Напомним, в ночь на 3 апреля под Киевом в Софиевской Борщаговке сгорели пять автомобилей.



