Мать 10-летней девочки ранила педофила: ее арестовали

Сейчас мать ребенка в СИЗО, а пострадавшую девочку поместили в детский приют.

В Тернопольской области 70-летнего мужчину подозревают в попытке изнасилования 10-летней девочки. Мать ребенка напала на пенсионера с ножом, сейчас он в реанимации. Суд избрал для женщины меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции в Тернопольской области Сергей Крета, передает Громадське радио.

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Согласно предварительной информации, 17 апреля пенсионер напоил алкоголем соседского ребенка. После этого затащил девочку в свой дом, раздел и, вероятно, пытался изнасиловать. Детские крики услышали женщины. Подойдя к дому, они увидели обнаженного мужчину и ребенка. Одна из женщин позвала мать. Женщина бросилась к соседу, выбила окно, а потом дверь, свободив дочь, она схватила нож и ранила извращенца.

Преступника с двумя проникающими ножевыми ранениями госпитализировали, он находится в реанимации.

“Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, поэтому сейчас возле него дежурит наряд полиции в больнице“, - рассказал пресс-секретарь.

Подозреваемого в растлении ребенка (статья 156 УК) переведут в больницу СИЗО, когда его состояние улучшится.

Мать подозревают в нанесении умышленных тяжких телесных повреждениях (статья 121 УК). Суд избрал ей меру пресечения - содержание под стражей. Следователи планируют проверить, является ли женщина вменяемой. Сейчас с ней работают психологи.

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“Сейчас выяснилось, что у мамы есть психические проблемы. После того, как она пройдет курс лечения, ее доставят на психоневрологическую экспертизу, которая проверят, является ли она вменяемой. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ее переведут в больницу“, - добавил представитель полиции Сергей Крета.

Пострадавшая девочка доставили в детский приют. Сообщается также, что у арестованной матери всего трое детей.

Напомним, в начале марта в Киеве “неестественным образом“ изнасиловали школьницу.