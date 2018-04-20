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В Запорожье пьяный 19-летний водитель сбил трех женщин и устроил гонку с полицейскими

Комментариев: 1
Водитель сбил пассажирок на глазах у патрульных и пытался скрыться от полиции.
Пьяный водитель сбил трех женщин и устроил гонки с полицией
Пьяный водитель сбил трех женщин и устроил гонки с полицией
Скриншот из видео

В Запорожье полиция задержала 19-летнего водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сев за руль в нетрезвом состоянии, он сначала сбил троих пешеходов, а затем столкновение с машиной полиции охраны. Об этом в пятницу, 20 марта сообщили УНИАН со ссылкой на источник в патрульной полиции.

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Сообщается что ДТП произошло в четверг, 19 апреля, на улице Чаривной, что в Шевченковском районе Запорожья. Прямо на глазах у патрульных водитель сбил троих жещин, переходивших дорогу на зеленый свет светофора. Угрозы для жизни пассажирок нет, им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой – госпитализация не понадобилась.  Когда автомобиль нарушителя пытались заблокировать, его водитель сначала пытался скрыться во дворах, а затем пошел на таран полицейской машины.

На правонарушителя составлены 5 административных материалов по ст.124 КУоАП (за совершение ДТП) , ст.130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ч.2.ст.126 КоАП (управление автомобилем без документов), ст. 122-2 КУоАП (не остановка автомобиля по требованию работника полиции), ст 122-4 КУоАП (побег с места ДТП).

Напомним, 13 апреля в Закарпатье мужчина насмерть сбил 16-летнюю девушку. Водитель авто Форд Мондео совершил наезд на девушку, 2001 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

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Теги: Запорожье, ДТП, полиция, погоня
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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    20.04.2018, 11:34
Оценка:  0
ГенийПрошлого
не троих пассажирок, а пешеходов.
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