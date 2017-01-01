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В Одессе водитель насмерть сбил женщину и пытался скрыться

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Скрывая, водитель врезался в электроопору
Скрывая, водитель врезался в электроопору
048.ua

В Одессе на Ивановском мосту водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает 048.ua со ссылкой на отдел коммунальникации полиции. 

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Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако в районе 2-ой заставы он не справился с управлением и врезался в электроопору.

По неподтвержденной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 19 апреля в Запорожье полиция задержала 19-летнего водителя в состоянии сильного алкогольного опьянения, который сбил троих пешеходов, а затем столкнулся с машиной полиции охраны.

Ранее, 13 апреля, в Закарпатской области на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы произошла авария, в результате которой погибла 16-летняя девушка.

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Теги: Одесса, ДТП, женщина, полиция
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