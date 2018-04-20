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Гройсман обещает "изучить", как сбежали моряки Норда

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Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал предоставить народным депутатам почасовой отчет о действиях силовых структур в ситуации с пропуском членов судна Норд на границе.
Кабмин будет разбираться в бегстве двух моряков судна Норд
Кабмин будет разбираться в бегстве двух моряков судна Норд
kmu.gov.ua

Правительство изучит ситуацию с двумя гражданами Украины, членами команды сейнера Норд, которые обманным путем выехали из страны в Беларусь.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 20 апреля.

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“Мы детально изучим и проинформируем вас, что произошло и проинформируем вас с почасовыми действиями силовых структур“, – сказал Гройсман, отвечая на вопрос депутата о сложившейся ситуации и действиях правоохранительных органов.

Накануне стало известно, что утром 19 апреля два члена команды сейнера Норд выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан России, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

Пограничники отметили, что беглецов выпустили через границу, поскольку транскрипция их фамилий в паспортах РФ отличалась от идентификационных этих граждан Украины. Они не содержались в базах данных как члены экипажа судна Норд.

 

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Теги: Украина, Беларусь, судно, корабль, экипаж, Гройсман, Норд, моряки
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Комментариев (1)
Конфузий    20.04.2018, 16:08
Оценка:  0
Конфузий
Тоже собрался когти рвать?
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