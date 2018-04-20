Украина и ЕС согласовали арбитров в споре о лесе-кругляке

Один из арбитров возглавит арбитражную группу, в которую также будут входить представители Украины и Евроcоюза.

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Кабмин Украины и Еврокомиссия согласовали список нейтральных арбитров, один из которых должен возглавить арбитраж в споре о запрете экспорта леса-кругляка. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-секретаря представительства ЕС в Украине Юргиса Вильчинскаса.

По Соглашению об ассоциации должны быть сформированы три группы арбитров по пять человек в каждой - от Украины, от ЕС, а также “нейтральные“, которые не являются гражданами ни Украина, ни Евросоюза. Для начала арбитража из каждой группы выбирается один арбитр. “Нейтральный“ арбитр должен возглавлять арбитражную группу.

Юргис Вильчинскас подтвердил информацию ЕП о том, что Украина назначила четырех из пяти своих кандидатов в арбитражную группу, ЕС до сих пор ждет назначения пятого украинского кандидата.

В то же время дипломат сообщил, что недавно завершилось назначения группы нейтральных арбитров.

“Оба списка, кроме украинского, официально согласованы. Список потенциальных арбитров, которые не представляют ни Украину, ни ЕС, также уже согласован сторонами“, - заявил он.

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Как уточнили журналистам собеседники с украинской стороны, кандидатуры “нейтральных“ арбитров находились на рассмотрении еще с прошлого года, но их утверждения по непонятным причинам затягивалось. На днях Киев передал Евросоюзу свои предложения, с которыми сторона ЕС согласилась.

Таким образом, арбитражное разбирательство может начаться уже в ближайшее время (ориентировочно в июне).

Ранее в ЕС грозили Украине отказом в кредите из-за моратория на продажу леса-кругляка. В свое время председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль запретил вывозить лес-кругляк из Закарпатья за границу.