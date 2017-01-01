Банду псевдополицейских задержали в Днепропетровской области

ОПГ занималась разбоем трассе Днепр-Донецк.

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В городе Новомосковске Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу, члены которой совершали тяжкие преступления под видом сотрудников полиции.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан. Оперативники спецслужбы совместно со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк после совершения очередного разбоя", - говорится в сообщении.

Во время обысков автомобилей и мест проживания злоумышленников оперативники изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось 23 март, в Харькове задержали банду псевдополицейских.