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Банду псевдополицейских задержали в Днепропетровской области

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ОПГ занималась разбоем трассе Днепр-Донецк.
Банду псевдополицейских задержали в Днепропетровской области
© ssu.gov.ua
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  • Оперативники СБУ совместно со спецподразделением полиции задержали 4 грабителей
  • Преступники останавливали частные автомобили
  • Правоохранители провели обыски
  • У бандитов изъяли оружие
  • Преступники имели поддельные удостоверения
  • Сейчас продолжается следствие
Банду псевдополицейских задержали в Днепропетровской области
Оперативники СБУ совместно со спецподразделением полиции задержали 4 грабителей
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В городе Новомосковске Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу, члены которой совершали тяжкие преступления под видом сотрудников полиции.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Злоумышленники, переодевшись в форму сотрудников полиции, останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан. Оперативники спецслужбы совместно со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк после совершения очередного разбоя", - говорится в сообщении.

Во время обысков автомобилей и мест проживания злоумышленников оперативники изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 353 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщалось 23 март, в Харькове задержали банду псевдополицейских.

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Теги: полиция, Днепропетровская область, банда
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