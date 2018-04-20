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Миссия ОБСЕ посетила "ядерную" шахту в ДНР

Комментариев: 1
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком в населенном пункте Бунге, которую сепаратисты намерены затопить.
Миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком
Миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком
УНН

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ посетила шахту Юнком, которую сепаратисты намерены затопить. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет УНН в пятницу, 20 апреля.

Визит состоялся в четверг, 19 апреля.

“СММ ОБСЕ знает о выраженном беспокойстве наших наблюдателей по поводу ситуации на шахте Юнком. СММ ОБСЕ также связывалась с теми, кому принадлежит фактический контроль над этой шахтой. И СММ ОБСЕ посещала объект вчера, вчера мы были на шахте Юнком“, - сообщил Хуг.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сепаратисты намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от Донецка. В Госдепартаменте США заявили, что это грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, которая там осталась.

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Теги: ОБСЕ, шахта, ДНР, ДНР новости, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Комментариев (1)
Nikonori    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +2
Nikonori
Хи без этой шахты, где подземный ядерный взрыв был, проблем выше крыши - затопление обычных шахт тоже нихрена хорошего не несет, а Захарака их закрывает и затапливает ударными темпами, урод ((((((
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