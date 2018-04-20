Крымский мост: грузовики пока не пустят, Минтранс сорвал проект по безопасности

Госзаказчик, ФКУ Упрдор Тамань, требует 22,5 млн рублей с Управления ведомственной охраны Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб.

Грузовой транспорт планируют пустить по мосту в этом году most.life

Запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту, намеченный на осень, может быть отложен из-за срыва контракта по обеспечению транспортной безопасности,

Об этом пишет Коммерсант.

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“Подрядчик не устранил все замечания, проект еще не получил одобрения Главгосэкспертизы (туда он должен был поступить до 1 марта). Проектная документация подлежала корректировке, но ФКУ этого не сделало. В итоге УВО Минтранса не может ни начать работы по автодорожной части, ни “обеспечить их завершение до 30 апреля“, - говорится в публикации.

Контракт по обеспечению транспортной безопасности автомобильной части моста заключен с управлением ведомственной охраны (УВО) Минтранса. Сумма контракта — 4,5 миллиарда рублей.

Предполагалось, что до 30 апреля 2018 года исполнитель спроектирует и построит инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности самого моста и подъездов к ним.

Однако проект, по состоянию на 20 апреля, все еще не получил одобрение Главгосэкспертизы. В результате основные работы до сих пор не начаты, а это означает, что грузовое движение по мосту будет блокировано.

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В Минтрансе и Росавтодоре изданию заявили, что открыть движение грузового транспорта по мосту по-прежнему планируется осенью, а безопасность транспорта к тому моменту будет обеспечена в полном объеме.

Комментарии УВО Минтранса и подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Тамань — госзаказчику работ по транспортной безопасности изданию получить не удалось.

Как сообщалось 19 апреля, Сергей Аксенов, возглавляющий оккупационную власть в Крыму, заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.