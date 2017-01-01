Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье мусоровоз убил пешехода и разбил три авто

Комментариев: 0
Машина коммунальных служб была неисправна.
В Запорожье мусоровоз убил пешехода и разбил три авто
© vmestezp.org
Фото 1/6
  • Манипулятор "отстегнулся" и упал на пешехода
  • Полиция выясняет обстоятельства инцидента
  • Также мусоровоз повредил три автомобиля
  • Врачи пытались спасти пострадавшего
  • Машина коммунальщиков была поломаной
  • Спасти 57-летнего мужчину не удалось
В Запорожье мусоровоз убил пешехода и разбил три авто
Манипулятор "отстегнулся" и упал на пешехода
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Александровском районе города Запорожье на улице Академика Амосова утром в пятницу произошел несчастный случай. Из-за поломки мусоровоза погиб мужчина. 

Об этом сообщает местное издание Vместе, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

Читай также: В Киеве грузовик сбил пешехода, мужчина погиб на месте

Причиной происшествия стала поломка мусоровоза, у которого произошло неконтролируемое срабатывание манипулятора.

“Крюк“ опустился со стороны тротуара, по которому в этот момент шел пешеход. Железная конструкция задела мужчину.

На место событий вызвали бригаду медиков, и врачи экстренно доставили пострадавшего 1961 года рождения в больницу. Позже родственники потерпевшего сообщили, что спасти его так и не удалось.

В момент инцидента повреждения получили и припаркованные рядом три автомобиля.

Напомним, в ноябре 2017 в Киеве мусоровоз задавил мужчину.

Поделись:
Теги: ДТП, Запорожье, мусоровоз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь