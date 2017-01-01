В Запорожье мусоровоз убил пешехода и разбил три авто
В Александровском районе города Запорожье на улице Академика Амосова утром в пятницу произошел несчастный случай. Из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.
Об этом сообщает местное издание Vместе, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.
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Причиной происшествия стала поломка мусоровоза, у которого произошло неконтролируемое срабатывание манипулятора.
“Крюк“ опустился со стороны тротуара, по которому в этот момент шел пешеход. Железная конструкция задела мужчину.
На место событий вызвали бригаду медиков, и врачи экстренно доставили пострадавшего 1961 года рождения в больницу. Позже родственники потерпевшего сообщили, что спасти его так и не удалось.
В момент инцидента повреждения получили и припаркованные рядом три автомобиля.
Напомним, в ноябре 2017 в Киеве мусоровоз задавил мужчину.