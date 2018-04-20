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ДТП в Кривом Роге: страшное видео первых минут

Комментариев: 1
Очевидец заснял разбитую маршрутку, в которой лежали тела погибших пассажиров и травмированные люди.

В Сети появилось видео первых минут после ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять пассажиров маршрутки. На видео, снятом из проезжающего транспортного средства, видны раненые люди среди тел погибших.

Предупреждение: Видео содержит кадры не для слабонервных

ДТП в Кривом Роге
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“Кривой рог. Видео 21+. Всем пох... Еще нет ни скорой, ни спасателей. Все едут мимо. Никто не останавливается даже... Пока рядом перед носом умирают люди. У Мазды осматривают повреждения. Жесть“, – написал журналист Влад Антонов, который опубликовал этот ролик на своей странице в Facebook.

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Напомним, это ДТП произошло утром 17 апреля. В Кривом Роге столкнулись три автомобиля - легковая Маzdа, маршрутка и автобуса. Изначально сообщалось о 8 погибших и 18 пострадавших. 18 апреля в больнице скончался еще один пассажир.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Полиция задержала водителя Мазды.

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Теги: ДТП, Кривой Рог, авария, маршрутка
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Комментариев (1)
volna21    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +3
volna21
Все едут мимо((( И сам,с*ка, тоже проехал мимо...зато видео снял...
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