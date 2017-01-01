УЗ запускает 20 дополнительных поездов на майские праздники

Билеты на поезда в продаже уже с 20 апреля.

Большенство дополнительных поездов будут курсировать из Киева uz.gov.ua

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов сообщил, что на майские праздники назначено 20 дополнительных поездов.

Об этом он написал в Facebook.

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“Назначили 20 дополнительных поездов на майские выходные. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже“, - уточнил Кравцов.

Большинство поездов будут курсировать из столицы в популярных направлениях - Львов, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Ковель, Жмеринка и обратно.

Также назначены поезда из областных центров в столицу - из Хмельницкого, Николаева, Днепра, Черкасс, Львова, Винницы.

Поезда также курсируют из областных центров facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Напомним, 17 апреля Укрзализныця изменила график движения поездов по киевскому направлению. Ранее, 13 апреля, УЗ запустила в продажу билеты на дополнительные поезда из Киева во Львов, Константиновку, Одессу и Хмельницкий на майские праздники.