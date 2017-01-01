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УЗ запускает 20 дополнительных поездов на майские праздники

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Билеты на поезда в продаже уже с 20 апреля.
Большенство дополнительных поездов будут курсировать из Киева
Большенство дополнительных поездов будут курсировать из Киева
uz.gov.ua

Исполняющий обязанности председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов сообщил, что на майские праздники назначено 20 дополнительных поездов.

Об этом он написал в Facebook.

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“Назначили 20 дополнительных поездов на майские выходные. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже“, - уточнил Кравцов.

Большинство поездов будут курсировать из столицы в популярных направлениях - Львов, Ужгород, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Ковель, Жмеринка и обратно.

Также назначены поезда из областных центров в столицу - из Хмельницкого, Николаева, Днепра, Черкасс, Львова, Винницы.

Поезда также курсируют из областных центров
Поезда также курсируют из областных центров
facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Напомним, 17 апреля Укрзализныця изменила график движения поездов по киевскому направлению. Ранее, 13 апреля, УЗ запустила в продажу билеты на дополнительные поезда из Киева во Львов, Константиновку, Одессу и Хмельницкий на майские праздники. 

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Теги: Укрзализныця, УЗ, поезда, праздники
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