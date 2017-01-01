Дом для многодетной семьи: Тигов оставил переселенцев ни с чем

Многодетная семья Родиковых долгое время находилась в заложниках политического пиара киевского депутата Александра Тигова. Об этом идет речь “Как кандидат в депутаты дом многодетной семье дарил“, опубликованной на Комсомольской правде.

В семье Владимира и Дианы Родиковых десятеро детей, половина - приемные. До начала агрессии России на Донбассе они жили в Макеевке. В июне 2014 года уехали от боевиков в Киев. Скитались по временным жилищам. О проблемах семьи узнала Марина Порошенко. От нее приехал Роман Корнейко – руководитель благотворительного фонда “Отчий дом“. Сказал, что бизнесмен-меценат построит для семьи дом в селе Гатном.

Меценатом оказался руководитель фирмы-застройщика, кандидат в народные депутаты Александр Тигов.1 июня 2015 года вместе с высокими гостями: женой президента, губернатором, множеством чиновников Родиковы праздновали новоселье. Проигравший выборы козаку Гаврилюку, Александр Тигов вместе с женой президента открывал новый дом для многодетной семьи.

“Когда я спросил его, а что же с документами, Александр Тигов ответил, что дом новый, еще не сдан в эксплуатацию“, - вспоминает Владимир.

Все было бы хорошо, если бы не статус обителей дома. В 2017 году семье Родиковых понадобилось подтверждение, что они официально живут в подаренном доме, однако Тигов отказался дать какие-либо документы на дом.

“Я звоню Тигову, а он отвечает, что в 2014 году были одни договоренности, а сейчас – другие. Документы не даст, и не будет вводить в эксплуатацию дом“, - рассказал Владимир.

“Я слышал, как Тигов говорил на камеру, что лично вывозил нашу семью их Макеевки. Надо было такое выдумать!“ - добавил Владимир.

Когда стали разбираться с юристом, выяснилось, что участок, где Тигов построил дом, имеет еще одного собственника.

К счастью, история имеет хороший финал. Когда в службе по делам детей узнали об истории Родиковых, срочным образом начали готовить документе о выделении государственной субвенции на покупку дома.

Сейчас семья живет в селе Липовый Скиток. Дом находится во владении Даниловского сельсовета, с Родиковыми заключена долгосрочная аренда. Через 10 лет они получат право приватизировать жилье