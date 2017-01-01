"Ты политический труп" – на суде в деле Шабунина потерпевший устроил перформанс

Всеволод Филимоненко пришел на заседание суда в боксерском шлеме, с перцовым баллончиком и цветами.

Всеволод Филимоненко, которого в июне 2017 года ударил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, устроил “показательное выступление“ на заседании суда в четверг, 19 апреля. Соответствующее видео и комментарий опубликованы в твиттере Шабунина.

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Он пришел на заседание суда в боксерском шлеме, на шею надел перцовый баллончик и принес с собой два цветка каллы. Дежурный нацгвардеец попросил Филимоненко сдать баллончик на сохранение, однако потерпевший отказался и пришел с ним в зал суда.

“Этот баллончик продается в обычном магазине, это перец. Я на каждое заседание с ним хожу. Это уже четвертое – Сказал Всеволод Филимоненко.

Свои заявления Филимоненко читал нараспев, как священник, ходя по залу: “Молодую поросль коррупционную будут судить – Виталия Шабунина“ – напевал Филимоненко.

Хвилинне відео, яке чудово передає весь треш під час вчорашнього судового засідання. Сумно, коли прокурори реформованої прокуратури захищають ось такого “потерпілого журналіста“. Прокурор Руснак, наприклад, мило посміхався, спостерігаючи за клоуном в шоломі. pic.twitter.com/5TRAVO9064 — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 20 апреля 2018 г.

Также потерпевший разложил на столе флаг ЕС и США, а Шабунину вручил два цветка. “Не потому, что ты политический труп, а потому, что мы европейцы и я тебя люблю“, - пояснил Всеволод. Он призвал Шабунина ударить его еще раз.

Напомним, Шабунину 16 августа 2017 года инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений Всеволоду Филимоненко. “Антикоррупционного активиста подозревают в “умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести“ псевдожурналисту, который несколько месяцев подряд преследовал команду общественной организации Центр противодействия коррупции“, - было сказано в сообщении. Антикоррупционеру грозило до 5 лет тюрьмы.