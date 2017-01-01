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"Ты политический труп" – на суде в деле Шабунина потерпевший устроил перформанс

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Всеволод Филимоненко пришел на заседание суда в боксерском шлеме, с перцовым баллончиком и цветами.
Всеволод Филимоненко устраивает цирк в суде
Всеволод Филимоненко устраивает цирк в суде
Скриншот из видео

Всеволод Филимоненко, которого в июне 2017 года ударил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, устроил “показательное выступление“ на заседании суда в четверг, 19 апреля. Соответствующее видео и комментарий опубликованы в твиттере Шабунина. 

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Он пришел на заседание суда в боксерском шлеме, на шею надел перцовый баллончик и принес с собой два цветка каллы. Дежурный нацгвардеец попросил Филимоненко сдать баллончик на сохранение, однако потерпевший отказался и пришел с ним в зал суда.

“Этот баллончик продается в обычном магазине, это перец. Я на каждое заседание с ним хожу. Это уже четвертое – Сказал Всеволод Филимоненко.  

Свои заявления Филимоненко читал нараспев, как священник, ходя по залу: “Молодую поросль коррупционную будут судить – Виталия Шабунина“ – напевал Филимоненко.

 

Также потерпевший разложил на столе флаг ЕС и США, а Шабунину вручил два цветка. “Не потому, что ты политический труп, а потому, что мы европейцы и я тебя люблю“, - пояснил Всеволод. Он призвал Шабунина ударить его еще раз.

Напомним, Шабунину 16 августа 2017 года инкриминировали умышленное нанесение телесных повреждений Всеволоду Филимоненко. “Антикоррупционного активиста подозревают в “умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести“ псевдожурналисту, который несколько месяцев подряд преследовал команду общественной организации Центр противодействия коррупции“, - было сказано в сообщении. Антикоррупционеру грозило до 5 лет тюрьмы. 

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Теги: суд, коррупция, избиение, перфоманс, Шабунин
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