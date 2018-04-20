Детсады теперь будут требовать две новые справки
В Украине для зачисления ребенка в детский сад будет необходима общая медицинская справка (хотя медкарточки отменили), а также документ о прививках.
Этом разъяснили в Минобразовании и Минздраве, сообщает Українська правда.
МОН уточняет, что Минздрав отменил форму №026/о первичной учетной документации Медицинская карта ребенка (для дошкольных и общеобразовательных учебных заведений).
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Вместо нее для зачисления в школы оставили справку формы №086-1/о “Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра“.
Однако оставался неурегулированым вопрос, какую справку нужно подавать для зачисления в детсады. После ряда запросов Министерство здравоохранения разъяснило этот момент.
“По решению МОЗ, эта же справка, формы № 086-1/о, будет распространяться и на дошкольные учреждения“, - пояснили в образовательном ведомстве.
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Также при зачислении ребенка в детсад родители должны подавать справку формы №063/о “Карта профилактических прививок“.
Напомним, 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 157 от 26.01.2018, которым отменяется ряд форм первичной учетной документации.