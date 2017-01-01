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Суррогат ГСМ производили в Запорожье: изъято товара на 5 млн гривен

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Сотрудники одной из местных нефтяных компаний организовали незаконное изготовления бензина А-92, А-95 и дизельного топлива.
Правоохранители арестовали 165,5 тыс. литров горюче-смазочных материалов
Правоохранители арестовали 165,5 тыс. литров горюче-смазочных материалов
censor.net.ua

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области остановили работу незаконного производства горюче-смазочных материалов, организованного одной из местных нефтяных компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

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“В рамках операции Акциз-2018 и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 УК Украины было установлено, что должностные лица одной из местных нефтяных компаний организовали незаконное изготовление горюче-смазочных материалов путем смешивания низкокачественных нефтепродуктов и веществ, которые приближают химический состав смеси к автомобильным бензинам марки А-92, А-95 и дизельному топливу“, - говорится в сообщении.

Последующий сбыт ГСМ, которые не соответствуют техническим требованиям ГСТУ, происходил на территории города Запорожья и Запорожской области через сеть АЗС, которая принадлежит субъектам хозяйствования, подконтрольным компании-фигуранту.

Примеси использовали для приближения химического состава смеси к автобензинам
Примеси использовали для приближения химического состава смеси к автобензинам
censor.net.ua

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота изъяты и взяты под охрану налоговой полиции 165,5 тыс. литров горюче-смазочных материалов общей стоимостью почти 5 млн. грн., автомобиль, примеси для улучшения качества топлива, компьютерную технику, черновые записи, а также документацию по приобретению ГСМ и примесей.

Подделывали бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо
Подделывали бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо
censor.net.ua

Напомним, в центре Киева 18 апреля прошла массовая акция с требованием не повышать цены на бензин и дельное топливо. 

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Теги: бензин, ГСМ, дизельное топливо, Запорожье
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