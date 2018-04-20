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В центре Донецка вывесили флаг Украины

Комментариев: 5
В центре оккупированного Донецка на недострое вывесили два флага: сине-желтый и красно-черный. Место патриотической акции вблизи здания "МГБ ДНР".
В центре Донецка вывесили украинский флаг
В центре Донецка вывесили украинский флаг
62.ua

В центре оккупированного Донецка в пятницу, 20 апреля, неизвестные вывесили на недострое сине-желтый флаг Украины и красно-черный. Об этом сообщает Сайт города Донецка.

Второй флаг похож на флаг Украинской повстанческой армии, но из-за некачественного фото с уверенностью сказать нельзя.

Недострой находится на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества города.

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Место патриотической акции от здания “МГБ ДНР“ отделяет всего 600 метров.

Напомним, 14 апреля в прифронтовом городе Светлодарск Донецкой области общественные активисты, волонтеры и военные запустили в сторону оккупированных Донецка и Горловки огромные украинские флаги - государственный сине-желтый и ОУНовский красно-черный.

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Теги: Донецк, флаг, ОУН-УПА, флаг Украины, украинский флаг
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Комментариев (5)
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denis82    20.04.2018, 17:54
Оценка:  0
denis82
так по фото не только флаги нельзя определить, а что это центр Донецка тоже, скорее всего очередная брехня, или поставте фото по убедительнее
моисей    20.04.2018, 17:54
Оценка:  -1
моисей
ну по фото флаг определить можна. в отличии от таблички мотролы.. а если это не центр то ты тогда житель Донецка и сепаратист..
denis82    20.04.2018, 17:54
Оценка:  +1
denis82
да у нас кто против действующей власти и ее маразматичных реформ все АГЕНТЫ КРЕМЛЯ, и СЕПАРАТИСТЫ!!!
хоть я и не житель Донецка а житель Киев: но через некоторое время, МЫ ВОЗМОЖНО УЗНАЕМ ТЕ ФАКТЫ(действия нынешней политической элиты): с которыми проделки Моторолы покажутся децким лепетом...
denis82    20.04.2018, 17:54
Оценка:  0
denis82
так ты уже нас разделил, сказав что я сепаратист, что же тогда вы от них хотите???
Хюндай    20.04.2018, 17:54
Оценка:  0
Хюндай
Флаги должны быть везде, если это поможет при обстрелах.
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