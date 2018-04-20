В центре Донецка вывесили флаг Украины

В центре оккупированного Донецка на недострое вывесили два флага: сине-желтый и красно-черный. Место патриотической акции вблизи здания "МГБ ДНР".

В центре оккупированного Донецка в пятницу, 20 апреля, неизвестные вывесили на недострое сине-желтый флаг Украины и красно-черный. Об этом сообщает Сайт города Донецка.

Второй флаг похож на флаг Украинской повстанческой армии, но из-за некачественного фото с уверенностью сказать нельзя.

Недострой находится на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества города.

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Место патриотической акции от здания “МГБ ДНР“ отделяет всего 600 метров.