В центре Донецка вывесили флаг Украины
В центре оккупированного Донецка в пятницу, 20 апреля, неизвестные вывесили на недострое сине-желтый флаг Украины и красно-черный. Об этом сообщает Сайт города Донецка.
Второй флаг похож на флаг Украинской повстанческой армии, но из-за некачественного фото с уверенностью сказать нельзя.
Недострой находится на Набережной напротив Дворца детского и юношеского творчества города.
Читай также: В Коломые в кафе сорвали со стен флаги Украины
Место патриотической акции от здания “МГБ ДНР“ отделяет всего 600 метров.
Напомним, 14 апреля в прифронтовом городе Светлодарск Донецкой области общественные активисты, волонтеры и военные запустили в сторону оккупированных Донецка и Горловки огромные украинские флаги - государственный сине-желтый и ОУНовский красно-черный.
хоть я и не житель Донецка а житель Киев: но через некоторое время, МЫ ВОЗМОЖНО УЗНАЕМ ТЕ ФАКТЫ(действия нынешней политической элиты): с которыми проделки Моторолы покажутся децким лепетом...