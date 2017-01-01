Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГПУ просит Францию экстрадировать лидера титушек

Комментариев: 0
В Генпрокуратуре сообщили о направлении Франции запроса на экстрадицию организатора "титушек" времен Майдана Армена Саркисяна, которого задержал Интерпол.
Армен Саркисян
Армен Саркисян
vk.com-gorolvka_ua

Генеральная прокуратура Украины направила Франции запрос об экстрадиции организатора “титушек“ времен Евромайдана Армена Саркисяна.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает в пятницу, 20 апреля, РБК-Украина.

“Да, запрос на экстрадицию Саркисяна был направлен во Францию“, - сообщила Сарган.

Напомним, 12 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во Франции Интерпол задержал организатора “титушек“ Армена Саркисяна.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, майдан, запросы, экстрадиция, ГПУ, Титушки, "титушки", Евромайдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь