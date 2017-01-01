ГПУ просит Францию экстрадировать лидера титушек

В Генпрокуратуре сообщили о направлении Франции запроса на экстрадицию организатора "титушек" времен Майдана Армена Саркисяна, которого задержал Интерпол.

Генеральная прокуратура Украины направила Франции запрос об экстрадиции организатора “титушек“ времен Евромайдана Армена Саркисяна.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, передает в пятницу, 20 апреля, РБК-Украина.

“Да, запрос на экстрадицию Саркисяна был направлен во Францию“, - сообщила Сарган.

Напомним, 12 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во Франции Интерпол задержал организатора “титушек“ Армена Саркисяна.