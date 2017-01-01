Во Львове изъяли партию наркотиков с логотипом Tesla

28-летний житель Львова хранил экстази и амфетамин.

Правоохранители обнаружили у 28-летнего жителя Львова более 50 таблеток, похожих на экстази, на которых был изображен логотип, похожий на лого компании Илона Маска Tesla. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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Помимо таблеток, сотрудники полиции изъяли полиэтиленовые пакеты с белым порошком, похожим на амфетамин, электронные весы и пакетики для фасования веществ. В ведомстве заявили, что в сумме у мужчины было изъято полкилограмма психотропных препаратов. Стоимость наркотиков на черном рынке в сумме составляет около 300 000 гривен.

Пакеты с, предположительно, амфетамином lv.npu.gov.ua

Напомним, 4 апреля в Днепре поймали наркодилера с “товаром“ на сумму 3 миллиона гривен. Правонарушитель использовал бесконтактную схему сбыта наркотиков через так называемые “закладки“.