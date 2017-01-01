В Припяти испортили знаменитые граффити

Вандалы испортили граффити с изображением животных. Восстановить аутентичный вид рисунков будет слишком сложно, на это нужна санкция администрации Чернобыльской зоны отчуждения.

В Припяти осквернили граффити Скриншот из видео

В Припяти осквернили знаменитые граффити, изображенные на стенах зданий заброшенного города. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает ТСН.

По данным СМИ, медведю вандалы дорисовали пенис, а на изображении оленей неизвестные оставили надпись неприличного содержания.

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По словам проводника по Зоне отчуждения Антона Юхименка, оставить непристойные изображения и надписи могли сталкеры из Центрального комитета анархо-вандальных отрядов. Накануне они нелегально проникли на территорию города.

Он добавил, что восстановить аутентичный вид граффити будет слишком сложно, поскольку на это нужна санкция администрации Чернобыльской зоны отчуждения. Этот процесс может занять довольно длительное время.

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Ранее в Иванкове Киевской области состоялось открытие административного помещения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.