Крымчан хотят лишать гражданства: Порошенко внес проект закона

Лишать гражданства предлагают тех, кто не просто получил российский паспорт, а использовал этот документ для участия в незаконных российских выборах.

Лишать гражданства будут за участие в российских выборах EPA/UPG

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины“, который предусматривает право лишать гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму.

Проекта закона разработан с целью усовершенствования норм, устанавливающих основания приобретения гражданства Украины. Он вводит дополнительные основания, по которым лица не принимаются в гражданство Украины, а также описывает механизм прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства и предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины.

Отметим, что согласно документу получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов во время аннексии) не будет считаться добровольным.

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Однако если жители Крыма с паспортами РФ участвовали в российских выборах, это будет считаться добровольным действием и основанием для потери гражданства Украины (в проекте закона написано - “в случае использования избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством или выполнения обязанностей, возлагаемых иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства").

Также основанием будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксировано государственной пограничной службой или другим госорганом.

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В пояснительной записке также указано, что введение безвизового с ЕС активизировало деятельность в Украине организаторов и участников каналов нелегальной миграции, которые рассматривают нашу страну как транзитную территорию.

Также, как отмечает Порошенко, в условиях гибридной войны с Россией спецслужбы РФ используют незаконное оформление гражданства Украины с целью создания легальных возможностей для дестабилизации ситуации, обострения криминогенной обстановки, проведение разведывательно-диверсионной деятельности на территории нашего государства.

Напомним, в 2017-ом Порошенко поручил обеспечить граждан в ОРДЛО и в Крыму возможностью получить заграничные паспорта старого образца.

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Напомним также, что год назад Порошенко внес в парламент как безотлагательный законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство (№ 6175). Но документ не нашел поддержки.