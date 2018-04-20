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ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован

Комментариев: 1
Следственный судья избрал эту меру пресечения с учетом рекомендаций врачей. Решение суда не предусматривает возможности внесения залога.
Суд принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца
Суд принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца
1kr.ua

Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля, вследствие которого погибли девять человек. Соответствующее решение принял Бабушкинский районный суд Днепра, который рассматривал дело в формате видеоконференции в четверг, 20 апреля.

Согласно решению суда, мужчина арестован до 13 июня без возможности внесения залога.

Следственный судья избрал эту меру пресечения с учетом рекомендаций врачей. В случае, если подозреваемому станет плохо, он будет находиться в больнице под круглосуточным сопровождением конвоя.

Напомним, большинство пострадавших и погибших в результате масштабного ДТП в Кривом Роге, являются работниками АрселорМиттал Кривой Рог.

 

 

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Теги: ДТП, суд, авария, арест, жертвы, Кривой Рог, АрселорМиттал
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Комментариев (1)
denis82    20.04.2018, 18:44
Оценка:  +2
denis82
очередной ЗАЙЦЕВ, сейчас потянут время пару месяцев и отмажут...вот Луценко дела которые надо доводить до суда и приговора пожизнненного заключения, как минимум!!!
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