ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован

Следственный судья избрал эту меру пресечения с учетом рекомендаций врачей. Решение суда не предусматривает возможности внесения залога.

Суд принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца 1kr.ua

Суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля, вследствие которого погибли девять человек. Соответствующее решение принял Бабушкинский районный суд Днепра, который рассматривал дело в формате видеоконференции в четверг, 20 апреля.

Согласно решению суда, мужчина арестован до 13 июня без возможности внесения залога.

Следственный судья избрал эту меру пресечения с учетом рекомендаций врачей. В случае, если подозреваемому станет плохо, он будет находиться в больнице под круглосуточным сопровождением конвоя.

Напомним, большинство пострадавших и погибших в результате масштабного ДТП в Кривом Роге, являются работниками АрселорМиттал Кривой Рог.