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В Запорожье подъемник мусоровоза раздавил пешехода

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Житель города направлялся к своему автомобилю, когда на него обрушилась конструкция. Мужчина погиб, открыто уголовное производство.
В Запорожье подъемник мусоровоза упал на прохожего
В Запорожье подъемник мусоровоза упал на прохожего

В Запорожье на пешехода упал подъемник мусоровоза, в результате чего мужчина погиб. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Запорожской области.

Инцидент случился, когда житель Запорожья подошел к своей машине.

"Он умер или в больнице, или во время транспортировки в больницу", - сообщили в полиции.

По данным Интерфакс, открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

 

 

Ранее сообщалось, что в Одессе поезд разорвал пешехода.

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Теги: смерть, Запорожье, Больница, мужчина, вывоз мусора, автомобиль, уголовное производство
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Источник: korrespondent.net

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