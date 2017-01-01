Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Тернопольской области избили журналистов

Комментариев: 0
На момент нападения журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС.
В Тернопольской области напали на журналистов
В Тернопольской области напали на журналистов
facebook.com/volyn24

В Тернопольской области на журналистов бюро журналистских расследований Волынь 24 и 12 Канал совершили нападение. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает издание Волынь 24 на своей странице в соцсети Facebook.

"Журналист Сергей Шаповал и оператор Роман Харченко осуществляли журналистское расследование о деятельности нелегальных АЗС", - говорится в сообщении.

Журналистов избили на территории предприятия Агродружба, что в Теребовлянском районе Тернопольской области.

Представителей СМИ некоторое время даже насильно удерживали в помещении.

По предварительной информации, оператор получил сотрясение мозга. У Сергея Шаповала рассечение щеки. Нападавшие уничтожили видео- и фотокамеру.

На место происшествия прибыла полиция. Медики предоставляют журналистам медицинскую помощь.

 

 

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители начали расследование неправомерных действий в отношении журналиста, которому неизвестный повредил видеокамеру.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, фото, видеокамера, Журналисты, избиение, Тернопольская область, фотокамера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь