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НАБУ обязали расследовать нарушения во время свадьбы сына Луценко

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Иск в Соломенский районный суд Киева подал адвокат Ренат Кузьмин. Он утверждает, что сотрудники НАБУ не внесли в реестр информацию о правонарушениях.
Старший сын Луценко женился 9 сентября 2017 года
Старший сын Луценко женился 9 сентября 2017 года
Кадр из видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали расследовать использование служебных автомобилей Генпрокуратуры во время свадьбы сына главы ведомства Александра Луценко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева, сообщил адвокат Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Как говорится в постановлении, представитель НАБУ не явился на заседание суда, хотя о времени и дате был проинформирован заранее.

"Жалобу адвоката Кузьмина Рената Равельевича на бездействие должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследовано - удовлетворить... Постановление обжалованию не подлежит", – сказано в постановлении Соломенского суда.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госохраны напали на журналистов, которые снимали свадьбу старшего сына генпрокурора Юрия Луценко.

 

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Теги: Луценко, свадьба, суд, Ренат Кузьмин, Юрий Луценко, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЛЮСТРАТОР    20.04.2018, 20:46
Оценка:  0
ЛЮСТРАТОР
Да ну вас. Чтобы юГа, да что то нагушил? Такого быть не может! Он кгистально чистейший человек. Потому что он сын пегвого секгетаггя обкома КПУ.
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