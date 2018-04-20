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ВМС Украины провели учения возле Крыма

Комментариев: 1
Подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ несколько дней проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.
Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военно-морские силы Украины провели учения вблизи административной границы с аннексированным Крымом. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщается на странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

Так, в течение нескольких дней подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ с приданной артиллерией проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника.

Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта условного противника и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях.

 

 

Напомним, в январе в Черном море прошли совместные учения украинских и американских Военно-морских сил.

 

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Теги: Крым, фото, обучение, ВМС Украины, ВМС, аннексия Крыма, Артиллерия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
i-evropa    20.04.2018, 20:26
Оценка:  +1
i-evropa
Это типа мы такие крутые?
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