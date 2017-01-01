Балуха хотят отправить в карцер - правозащитники

Осужденный украинец Владимир Балух сообщил адвокату, что его хотят отправить в карцер СИЗО "за нарушения правил внутреннего распорядка".

Осужденного в аннексированном Крыму украинца Владимира Балуха намерены на трое суток отправить в карцер СИЗО Симферополя. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщиет Крымская правозащитная группа.

Отмечается, что 20 апреля Балуха посещал его адвокат, и украинец сам рассказал, что его хотят отправить в карцер "за нарушения правил внутреннего распорядка".

"Решение о помещении человека в карцер принимает комиссия из сотрудников СИЗО. Заключенным, которые находятся в карцере, запрещаются переписка, свидания, кроме свиданий с адвокатом, а также приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости. Они не имеют права получать посылки и передачи, а пользоваться спальным местом можно только в специально отведенные ночью часы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Балуха еще не перевели в карцер, так как существует очередь на отбывание такого наказания из-за переполненности СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Крыму Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.

Напомним, украинец Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

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