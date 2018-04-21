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В Запорожскую область перевезут прах Нестора Махно

Комментариев: 1
Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.
Нестор Махно
Нестор Махно
lenta.co
 
Прах организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.
 
По его словам, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Махно на его исторической родине – райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.
 
Брыль отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.

В Гуляйполе казаки отметили день рождения Нестора Махно
 
Ранее сообщалось, что в Харькове не смогли найти останки большевика Николая Руднева на месте его предполагаемого захоронения на площади Героев Небесной Сотни.

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Теги: Нестор Махно, прах, захоронение, Запорожская область
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Источник: Интерфакс-Украина

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Комментариев (1)
Хюндай    21.04.2018, 01:39
Оценка:  0
Хюндай
Европа и этим всё сказано .Жизнь в кредит и кладбище тоже.
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