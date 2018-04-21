В Запорожскую область перевезут прах Нестора Махно

Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Прах организатора революционного и повстанческого движения на юге Украины в период гражданской войны Нестора Махно может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

По его словам, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Махно на его исторической родине – райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.





В Гуляйполе казаки отметили день рождения Нестора Махно Брыль отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.

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