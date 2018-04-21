Луценко заявил об утечке данных из прокуратуры

Информация о готовящихся представлениях на снятие неприкосновенности с двух народных депутатов призошла из Днепропетровской областной прокуратуры.

Из прокуратуры Днепропетровской области произошла утечка информации по готовящимся материалам о снятии неприкосновенности с двух нардепов. Это подтвердил генпрокурор Юрий Луценко во время визита в Одессу, в пятницу, 20 апреля, сообщает РИА Новости-Украина.

Об этом он сказал в контексте заявления о готовящихся представлениях на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов.

"Вчера, к сожалению, произошла утечка информации из Днепропетровской областной прокуратуры потому два дела из этих материалов, два представления, готовились в Днепропетровской прокуратуре ", - сказал генпрокурор.

Луценко подтвердил, что сейчас сейчас представлений пять, вместе с тем он отметил, что "не факт, что все пять будут переданы в Верховную Раду".

"Я действительно подтверждаю, что у меня на столе есть пять материалов в отношении действующих народных депутатов, но это не означает, что все пять дойдут до Верховной Рады. Моя задача действовать объективно и беспристрастно. Кроме того, должно быть достаточно доказательств. Один материал поступил из НАБУ, четыре - из различных подразделений Генпрокуратуры. Думаю, что в свое время, когда юристы сделают текущие выводы о готовности материалов, я их подпишу. Заранее анонсировать фамилии считаю неприемлемым. Подписи будут. Я не сомневаюсь, что какая-то часть уйдет в Верховную Раду, но кто конкретно и сколько узнаем думаю, что скоро, максимум месяц", - заявил он.

Ранее Луценко анонсировал снятие неприкосновенности с ряда депутатов. По его словам, собранные прокуратурой документы являются достаточными для представления в Верховную Раду.

Ранее ВРУ лишила неприкосновенности нардепа Надежду Савченко.

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