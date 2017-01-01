Сутки в АТО: один погибший и один раненый

На Донецком направлении сепаратисты стреляли из Градов, минометов и крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении открыли огонь из запрещенной 122-мм артиллерии.

За минувшие сутки сепаратисты осуществили 36 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенное оружие. Один боец погиб и один - ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 Град противник обстрелял позиции украинских военных неподалеку Лебединского, выпустив 40 реактивных снарядов. Также под Лебединским враг применил 82-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов оккупанты открывали огонь по защитникам Широкиного и Водяного. Также минометы калибра 120 мм враг применил вблизи Новотроицкого, 82 мм минометы в районе Песков, Водяного и Шахты Бутовка, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – возле Гнутового, Шахты Бутовка, Водяного, Песков, Верхнеторецкого и Опытного. Огонь из стрелкового оружия велся по защитниках Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении из запрещенной 122-мм артиллерии сепаратисты обстреляли украинские опорные пункты в районе Попасной, с 82 мм минометов и вооружения БМП – под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского. Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие оккупанты применили вблизи Зайцевого, вооружение БМП – в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы – неподалеку Майского, а стрелковое оружие – под Новолуганским.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин получил ранение. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне в Днепре умер раненый на Донбассе военный. Воина доставили в госпиталь в состоянии комы с травмами, несовместимыми с жизнью.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что на Донбассе погиб боец ВСУ, а еще три получили ранения.

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