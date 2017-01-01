В ООН заявили о нехватке денег на помощь Донбассу

Денег для гуманитарной миссии на Донбассе настолько мало, что ООН впервые в своей практике приходится учитывать гендерные и возрастные факторы.

В текущем году ООН не имеет достаточно средств для оказания помощи людям, живущим в зоне АТО. Об этом заявил гуманитарный координатор ООН в Украине Нил Волкер, сообщил Центр новостей ООН.

По его словам, в прошлом году Украина получила лишь треть запрошенных средств, в нынешнем году нехватка средств продолжает сохраняться.

"На оказание гуманитарной помощи жителям Украины ООН запросила на 2018 год $187 млн. Сегодня очень важно собрать хотя бы $137 млн. Нехватка средств на проекты в Украине привела к тому, что ООН впервые в своей практике при определении приоритетов приходится учитывать гендерные и возрастные факторы", - отметил Волкер.

В прошлом году, по его словам, ООН получила лишь 35% запрошенных для Украины сумм. Это привело к тому, что Всемирная продовольственная программа вынуждена закрыть свой офис в стране.

Ранее в ООН заявили, что Украина – лидер жертв от подрывов на минах.

Как сообщалось, Киев ждет оценочную миссию ООН на Донбассе в 2018 году.

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