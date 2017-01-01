Госдеп заявил о нарушениях прав человека в Украине

Украинские власти, как правило, не принимают надлежащих мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего имеет место безнаказанность.

В Украине продолжаются серьезные нарушения прав человека, а также злоупотребления, связанные с коррупцией во власти и цензура. Об этом говорится в Докладе по вопросам правозащитной деятельности, обнародованном в пятницу, 20 апреля, Государственным департаментом США по итогам 2017 года.

Отмечается, что значительная часть этих нарушений касается конфликта на Донбассе.

"Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей", - отмечается в документе.

Другие злоупотребления охватывали "широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне; цензуру; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией; а также насилие против этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества".

Как отмечается в отчете, правительство, как правило, не принимает надлежащих мер для преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, в результате чего имеет место безнаказанность.

Госдепартамент США также представил отдельный раздел о нарушениях прав человека в Крыму.

При этом отмечается, что расследование возможных нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе оставались неполными из-за недостаточного контроля украинского правительства на этих территориях, а также отказа России и возглавляемых ею сил расследовать злоупотребления, на которые обращается внимание.

Ранее США назвали страны с наихудшей ситуацией с правами человека.

Напомним, Украина стала членом Совета ООН по правам человека.

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