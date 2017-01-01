Потепление в субботу будет недолгим - синоптик

В ближайшей перспективе самой теплой будет суббота, 21 апреля, хотя вечером возможен дождь. Далее синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

Суббота в Украине будет очень теплой

Суббота в Украине будет очень теплой, ожидается потепление до +26 градусов, хотя уже вечером возможен дождь. Однако, на следующей неделе будет значительно прохладней. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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"21 апреля лето вырывается вперед. В большинстве стран Европы не просто тепло или очень тепло, а жарко. В Париже в районе +30 градусов. Да и другие столицы не отстают", - подчеркнула синоптик.

Она отметила, что в Украине в субботу будет существенный скачок температуры воздуха: днем +20+26 градусов, на востоке пока будет свежее, +13+17 градусов. Ветер еще побудет порывистым, небольшие дожди пройдут лишь вечером на Севере. Большая часть Украины будет в солнце и малооблачной погоде.

В Киеве очень тепло, до +23, +24 градусов. Солнечно, ветрено, сухо, аж под вечер в субботу есть вероятность дождя.

В воскресенье, 22 апреля, днем ожидается +13 +18 градусов, на Западе и Юге до +20, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях +10 +15 градусов.

Будет преобладать сухая погода, небольшие дожди пройдут лишь на северо-востоке Украины.

В Киеве завтра очень тепло, до +23, +24 градусов. Солнечно, ветрено, сухо, только к вечеру в субботу вероятность дождя.

На следующей неделе в Украине погода будет скорее свежая, чем очень теплая, дневная температура воздуха составит +13+18 градусов, с периодическими дождями.

Напомним, 20 апреля сразу в трех районах Черниговской области возникли серьезные проблемы с транспортным сообщением из-за весеннего половодья.



