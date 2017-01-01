В ООН назвали количество погибших на Донбассе

За четыре года боевых действий на востоке Украины, жертвами конфликта стали почти 12 тысяч мирных жителей. Более девяи тысяч получили ранения, и более 2,5 тысяч погибли.

В ООН назвали количество жертв на Донбассе

В результате боевых действий на территории Донбасса погибли более 2 500 человек. Об этом сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

Отмечается, что количество людей, получивших ранения, в несколько раз больше.

"Более 2540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, которые начались 4 года назад", - отметили в управлении.

Также в сообщении управления ООН подчеркивается, что количество погибших увеличивается почти каждый день.

Напомним, в ООН также сообщили о нехватке денег на помощь Донбассу. Денег для гуманитарной миссии на Донбассе настолько мало, что ООН впервые в своей практике приходится учитывать гендерные и возрастные факторы.

Ранее в ООН заявили, что Украина – лидер жертв от подрывов на минах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet