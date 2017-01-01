Евродепутат открыл Национальный форум депутатов местных советов

Лидер Аграрной партии отметил, что Национальный форум собрал 1800 представителей органов местного самоуправления,.

21 апреля в Киеве Аграрная партия Украины начала Национальный форум депутатов местных советов с приветственного слова депутата Европарламента Брониса Ропе. Об этом заявил лидер Аграрной партии Виталий Скоцик на своей странице в Facebook.

“Я верю, что именно идеи аграрных и зеленых сил на сегодняшний день наиболее востребованы всей Европе, неотъемлемой частью которой является и Украина“, - говорится в поздравлении Ропе.

Лидер Аграрной партии отметил, что Национальный форум собрал 1800 представителей органов местного самоуправления, ведущих мировых и украинских политиков, дипломатов и общественных активистов, обсудят стратегическое видение приоритетов развития Украины как на местном, так и на общероссийском уровнях.

“К нам присоединились политики и сотрудники лучших экспертных центров из США, Великобритании, Польши и Литвы, а также дипломатического корпуса иностранных государств в Украине. Впереди насыщенный день. Уверен, сегодня нам удастся сделать важные шаги в разработке стратегии развития страны в сферах государственного управления и децентрализации, политики безопасности и внешних отношений, а также определении роли Украины в мировом разделении рынка труда и товаров “, - отметил Скоцик.

На форуме присутствовали депутаты польского Сейма Яцек Протасевич и Михал Камински, премьер-министр Польши в 2005-2006 гг Казимеж Марцинкевича, научный сотрудник Atlantic Council (США) Питер Дикинсон, экс-депутат Европейского парламента (Великобритания) Нил Балфор, президент Украины в 2005-2010 гг Виктор Ющенко, военный представитель Миссии Украины при НАТО Игорь Кабаненко и др.

“Очень важно начать с качественного местного самоуправления. Ваша партия серьезное внимание уделяет децентрализации и усилению регионов, это правильно, потому что мы в своей политической силе поступали так же. Это дело большой важности, которая должна гарантировать, что жизнь страны не будет концентрироваться только в нескольких крупных центрах. Признак здорового страны - живые и экономически крепкие регионы, города, города и села.

“Ваш форум - это решительный и своевременный шаг в развитии и становлении экономического благополучия и стабильности Украины “, - резюмировал депутат Европарламента Бронис Ропе.

Напомним, ранее Аграрная партия анонсировала свое участие в следующих выборах в ОТГ в 17 областях Украины, которые состоятся 29 апреля.