Сепаратисты обстреляли из танка район КПВВ Гнутово

Обстрел из танкового орудия длился около 40 минут. За это время было совершено почти 50 выстрелов. Работу пропускного пункта пришлось остановить.

Сепаратисты ДНР в субботу, 21 апреля, устроили стрельбу из танков в районе Пищевика и Павлополя. Из-за обстрелов пришлось приостановить пропуск граждан на КПВВ Гнутово, который находится в непосредственной близости от месте обстрела, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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"Пропуск граждан на КПВВ Гнутово на некоторое время был приостановлен из-за обстрела позиций сил АТО районе Пищевика и Павлополя, которые находятся в непосредственной близости к КПВВ. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места", - отметили в штабе.

По состоянию на 8:00 пропускные операции на КПВВ Гнутово были возобновлены.

В штабе отметили, что обстрел длился около 40 минут.

"За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Также боевики применили запрещенные минометы калибра 120-мм, выпустив около 60 мин".

"Указанное вооружение, согласно Минским договоренностям, должно находиться в определенных районах отвода", - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Ранее в Штабе заявили, что за минувшие сутки в зоне АТО один боец погиб и один был ранен.