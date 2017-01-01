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Сепаратисты обстреляли из танка район КПВВ Гнутово

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Обстрел из танкового орудия длился около 40 минут. За это время было совершено почти 50 выстрелов. Работу пропускного пункта пришлось остановить.
Окрестности КПВВ обстреляли из танков
Окрестности КПВВ обстреляли из танков
Минобороны Украины

Сепаратисты ДНР в субботу, 21 апреля, устроили стрельбу из танков в районе Пищевика и Павлополя. Из-за обстрелов пришлось приостановить пропуск граждан на КПВВ Гнутово, который находится в непосредственной близости от месте обстрела, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

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"Пропуск граждан на КПВВ Гнутово на некоторое время был приостановлен из-за обстрела позиций сил АТО районе Пищевика и Павлополя, которые находятся в непосредственной близости к КПВВ. Гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места", - отметили в штабе.

По состоянию на 8:00 пропускные операции на КПВВ Гнутово были возобновлены.

В штабе отметили, что обстрел длился около 40 минут.

 "За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов. Также боевики применили запрещенные минометы калибра 120-мм, выпустив около 60 мин".

"Указанное вооружение, согласно Минским договоренностям, должно находиться в определенных районах отвода", - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.

Ранее в Штабе заявили, что за минувшие сутки в зоне АТО один боец погиб и один был ранен.

 

 

 

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Теги: танки, донбасс, обстрел, штаб, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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