В Крыму Россия разместила шесть ядерных боеголовок - Джемилев

Информацию о боеголовках не подтверждают профессиональные источники, но есть данные об активном восстановлении феодосийского хранилища ядерного оружия.

Россия разместила в аннексированном Крыму шесть ядерных боеголовок. Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Джемилев в статье zn.ua .

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Джемилев отметил, что это нарушение Будапештского меморандума, потому что Крым - юридически украинский полуостров - стал ядерным.

"Я обращался в Министерство иностранных дел, со многими депутатами говорил о том, что нам необходимо содействие МАГАТЭ. Ведь угроза нависла не только над Украиной, но и над всем Черноморским бассейном", - сказал лидер крымскотатарского народа.

В статье отмечается, что россияне начали восстанавливать феодосийское советское хранилище ядерного оружия - там выставили охрану. Но информация о размещении ядерных боеголовок в Крыму не подтверждается профессиональными источниками.

Ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины “О гражданстве Украины“, который предусматривает право лишать гражданства тех, кто получил российские паспорта в Крыму.



