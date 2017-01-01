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В МИД обещают усилить давление на РФ из-за Балуха

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Во внешнеполитическом ведомстве Украины обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного украинца Владимира Балуха, которого в Крыму приговорили к лишению свободы.
В Украине обеспокоены состоянием Владимира Балуха
В Украине обеспокоены состоянием Владимира Балуха
facebook.com/petroporoshenko/

Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами усилят давление на Российскую Федерацию для освобождения крымского активиста Владимира Балуха. Об этом в субботу, 21 апреля, на странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В.Балуха. Вместе с партнерами будем ужесточать давление на РФ относительно его освобождения", - заверила она.

Напомним, в Крысу "суд" назначил украинцу Владимиру Балуху наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Накануне правозащитники заявляли, что Владимира Балуха хотят отправить в карцер. Отмечается, что 20 апреля Балуха посещал его адвокат, и украинец сам рассказал, что его хотят отправить в карцер "за нарушения правил внутреннего распорядка".

Ранее сообщалось, что в Крыму Владимира Балуха избивают и оказывают на него психологическое давление.

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Напомним, украинец Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

 

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Теги: Россия, Крым, МИД Украины, политзаключенные, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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